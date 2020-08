Tiger Woods, il figlio è già un fenomeno: primo torneo vinto a 11 anni (Di giovedì 20 agosto 2020) Mai come nel suo caso si può parlare di «figlio d’arte». Si chiama Charlie, ha appena 11 anni, e secondo gli esperti e gli addetti ai lavori è destinato a diventare un fenomeno del golf. Ma c’è di più perché questo campioncino in erba è il figlio del leggendario campione Tiger Woods. Dunque, tenendo conto del primo importante successo ottenuto in tenera età su un campo da golf, è inevitabile pensare che il giovane Charlie abbia ereditato il talento paterno, e chissà che in futuro non possa anche batterlo in termini di trofei vinti e record accumulati. Il figlio di Tiger Woods è reduce da un primo posto al ... Leggi su sport.periodicodaily

Un altro Tiger Woods: 11 anni e già fenomeno

Florida, Charlie è figlio del campione di golf e ha vinto il suo primo torneo. Per i critici è un prodigio, il papà lo coccola.

Florida, Charlie è figlio del campione di golf e ha vinto il suo primo torneo. Per i critici è un prodigio, il papà lo coccola.