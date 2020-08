Steve Bannon, ex ideologo di Trump e amico dei sovranisti italiani, arrestato per una maxi truffa (Di giovedì 20 agosto 2020) Bannon avrebbe 'ricevuto' più di un milione di dollari Scrive Usa Today nella sua edizione online: 'L'indagine aperta a Manhattan, accusa Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea di '... Leggi su urbanpost

