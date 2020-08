Spezia-Frosinone oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Serie B 2019/2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) Le informazioni e come vedere Spezia-Frosinone, match valevole per la finale dei playoff di Serie B 2019/2020. Gli uomini di Italiano hanno dimostrato nel match di andata di essere più in gamba, sfiorando più volte anche il gol del raddoppio. La prima categoria è a un passo, ma mai sottovalutare i ciociari, che già col Pordenone hanno compiuto l’impresa di vincere con due gol di scarto. Ricordiamo poi che, in caso di parità nel doppio confronto, prevarrà la squadra meglio piazzata in classifica (cioè lo Spezia), senza disputare i tempi supplementari. Calcio d’avvio alle ore 21:15 di giovedì 20 agosto. La diretta streaming sarà affidata alla piattaforma di DAZN. Sportface.it ... Leggi su sportface

