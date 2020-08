Serafini: "Se ADL crede in Gattuso allora deve assecondarlo, non serve spendere tanto" (Di giovedì 20 agosto 2020) Luca Serafini, giornalista, si è soffermato sulle vicende del campionato italiano a Radio Kiss Kiss Napoli: "Non servono grandi nomi,m ma caratteristiche che assecondino le idee. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Serafini ADL Serafini chiarisce su cessione Milan: Ecco quello che so | Calcio | Calcio Sportevai.it