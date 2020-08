Scatta immagini erotiche a ragazzine minorenni: blitz in un bar del centro, fotografo sott’inchiesta (Di giovedì 20 agosto 2020) I carabinieri intervenuti dopo la segnalazione della titolare del locale Il set nella sala interna, identificate due studentesse di 15 e 16 anni Leggi su ilsecoloxix

Scatta immagini erotiche a ragazzine minorenni: blitz in un bar del centro, fotografo sott'inchiesta Il Secolo XIX

L'immagine, diffusa dalla testa brasiliana Globo.com, ha fatto il giro del mondo. Stupore e tanta indignazione di fronte a tale insensibilità. Si vedono alcuni ombrelloni aperti e lasciati sul pavimen ...

A caccia d’amianto con i droni: trovati 275mila metri quadri

Esplorati i tetti dal cielo. Grazie alla ricostruzione 3D emersi quelli più a rischio. Il sindaco: «La mappatura ci consentirà di sollecitare i privati alla bonifica» SUZZARA. È dei primi mesi del 202 ...

