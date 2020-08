Rompe i vetri dell'auto, ma fa troppo rumore: ladro arrestato (Di giovedì 20 agosto 2020) Il topo d'auto è stato tradito dal rumore dei vetri rotti e dall'udito particolarmente sensibile di un residente che ha lanciato l'allarme alle 5 di ieri mattina, mercoledì 19 agosto. I poliziotti ... Leggi su torinotoday

nuovaferrara : #Ferrara. Rompe in casa la porta a vetri: bimbo di 8 anni resta ferito - cronacacampania : Circumvesuviana, 17enne senza ticket rompe i vetri a calci: ferito e denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Rompe vetri

La Nuova Ferrara

Un bottino di 1 euro e 65 centesimi quello messo in tasca la notte scorsa, tra via di Brozzi e via Pistoiese, da un 48enne marocchino a fronte di centinaia d’euro di danni su 4 autovetture, tutte con ...Un bottino di 1 euro e 65 centesimi quello messo in tasca la notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 agosto, tra via di Brozzi e via Pistoiese, da un 48enne marocchino a fronte di centinaia d’euro di dann ...