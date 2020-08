Roberto Insigne pregusta la vendetta: “Il Napoli con me ha sbagliato” (Di giovedì 20 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Inzaghi, Glik e oggi Roberto Insigne. L’esterno offensivo del Benevento ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della prossima stagione. Non vede l’ora di giocare in serie A il fratello di Lorenzo, pregustando già la sfida contro un Napoli che, a suo dire, lo ha lasciato andare troppo facilmente. Serie A – “Sarà una stagione bellissima, cercheremo di farla diventare tale dando tutto quello che abbiamo”. Inzaghi – “Ogni giorno mi trasmette grinta, determinazione e voglia di segnare. Quest’anno ad Ascoli mi chiese quanti gol avevo fatto, e quando gli risposi ‘8’, mi disse: ‘Male, ne dovevi fare 9′”. Gattuso – “Il mister e Rino sono entrambi due martelli: Inzaghi lo ... Leggi su anteprima24

