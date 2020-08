Record mondiale: 70mila nuovi casi in un giorno in India (Di giovedì 20 agosto 2020) L'India ha registrato ieri il balzo Record di quasi 70 mila nuovi casi, 69.752, di Coronavirus in un solo giorno: lo ha reso noto questa mattina il Ministero della Salute. Il totale delle infezioni è ... Leggi su globalist

La retrospettiva senza precedenti del Louvre, conclusasi lo scorso febbraio e dedicata al lavoro dell'artista nella sua totalità, dimostra come Leonardo avesse elevato la pittura al di sopra di tutte ...

Oms: 'In Europa il 17% dei casi nel mondo, il virus ha una tendenza diversa'

Nella regione europea si registrano ad oggi 3,9 milioni di casi di covid-19 che corrispondono al 17% del totale globale che si avvicina ai 22 milioni. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sa ...

Nella regione europea si registrano ad oggi 3,9 milioni di casi di covid-19 che corrispondono al 17% del totale globale che si avvicina ai 22 milioni. Lo ha riferito l'Organizzazione mondiale della Sa ...