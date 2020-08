Più stabile Magic UI 3.1 per Honor 20 con il nuovo aggiornamento 162 (Di giovedì 20 agosto 2020) Giungono proprio oggi 20 agosto alcuni segnali particolarmente incoraggianti per gli utenti che si ritrovano con un device appartenente alla serie Honor 20. Dopo aver toccato con mano l'aggiornamento con Magic UI 3.1 nelle scorse settimane, come vi abbiamo riportato praticamente in tempo reale a suo tempo appena il pacchetto software ha messo piede in Italia, questo giovedì arrivano direttamente dalla Cina altri dettagli che la dicono lunga sullo sviluppo software di questi modelli. Prime informazioni sul nuovo aggiornamento 162 per Honor 20 Grazie al sito Huawei Update, effettivamente, è possibile risalire alle prime informazioni relative all'aggiornamento 162 per Honor 20. Il peso del pacchetto software dovrebbe essere limitato, ... Leggi su optimagazine

laquetunocrees : @Smagen92 stabile sentimentale come i denti di fabrizio corona e più confusa di un camaleonte dentro un pacco di smarties - MarisaMinervini : @Alessandra5987 Spero almeno che il piano di appoggio sia più stabile di quelli che usavo io all'università... ????? - fenice_risorta : RT @michnotarnicola: @fenice_risorta @pdnetwork Io continuo a sostenere che se il @pdnetwork facesse alleanza stabile con i 5S, il 99% dei… - michnotarnicola : @fenice_risorta @pdnetwork Io continuo a sostenere che se il @pdnetwork facesse alleanza stabile con i 5S, il 99% d… - adry8881Q : RT @baccolini: @pdnetwork @robertapinotti Se avesse anche consigliato al marito di non intervenire in Libia facendo uccidere Saddam Hussein… -

Ultime Notizie dalla rete : Più stabile Il drift più veloce di sempre è del polacco Kuba Przygonski autoblog.it