Massimo Giletti sotto scorta: “Certo che ho paura ma non mi fermo” (Di giovedì 20 agosto 2020) La vita di Massimo Giletti è inevitabilmente cambiata da quando le minacce si sono fatte così pesanti da far scattare l’allarme. Oggi vive sotto scorta e racconta, in una intervista per la rivista Oggi, come sono le sue giornate, sicuramente molto diverse da prima. “Ho paura ma non mi fermo” si legge sulla cover della rivista in edicola questa settimana. Dopo le minacce del boss Filippo Graviano è stata necessaria questa misura di sicurezza per il giornalista di La7 che presto tornerà in onda con nuove inchieste perchè non ha nessuna intenzione di smettere di fare la cronaca e il giornalismo, per qualcuno, forse scomodo. “Vivere sotto scorta vuol dire avvertire di cosa farai, di dove andrai a cena, ... Leggi su ultimenotizieflash

Parla Massimo Giletti: “Le minacce della mafia? Certo che ho paura, ma non mi fermo” – ESCLUSIVO

