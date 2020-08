Iggy Pop e il Duca bianco negli abissi di Berlino (Di venerdì 21 agosto 2020) È la musica tedesca prima ancora della leggendaria immersione degli ormai inseparabili Iggy Pop e David Bowie nella vita spartana e onirica di Berlino Ovest, che ispira i loro capolavori del periodo. The Idiot di Iggy Pop, realizzato tra i dintorni di Parigi, Monaco e Berlino, è da attribuire a entrambi gli artisti come il successivo. Esce nel 1977, proprio quando la giovane scena punk sta rivalutando l’Iguana. L’influenza di Kraftwerk e altri alfieri della seconda wave elettronica germanica conferisce … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

chiscoforever : (Poi sono arrivati i Doors, i Creedence e i Kinks! 2 brani dei Kinks! E il tempo scorreva lento, da chi se ne frega… - Skie1001 : @Piniaexpress Ese pinche Iggy Pop ALV - Synthetic3ve : Iggy Pop ' La vie en rose ' - blankaut : Iggy Pop alla 69° edizione del festival di Cannes nel 2016 alla presentazione del film Gimme Danger di Jim Jarmush… - fvacal : Canzone del risveglio Iggy Pop - The Passenger (Official Video) -

Ultime Notizie dalla rete : Iggy Pop

Il Manifesto

Oltre all’iconico scatto ai Ramones, Bayley ha fotografato alcuni tra i personaggi più in voga dell’epoca, da Iggy Pop ai Blondie, dai Sex Pistols agli Heartbreakers, passando per i Clash e a Brian ...Rock, pop, rap, reggae, soul, folk, musica italiana: su CHILI arrivano 80 film musicali in streaming. Ecco cosa vedere e cosa scoprire ...