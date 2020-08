Follia in strada, donna ubriaca provoca due incidenti in mezz'ora (Di giovedì 20 agosto 2020) Denuncia e ritiro della patente per una donna ubriaca al volante che ha provocato due incidenti in mezz'ora. E' accaduto a Prato e l'automobilista è una 31enne . Le indagini sono state condotte dalla ... Leggi su lanazione

AntoPagliu : Nel nuovo romanzo “Lettere alla moglie di Hagenbach” (edito @rubbettinobooks) Giuseppe Aloe si fa strada tra le pie… - CosimoBon : @Danvesfood Kulu è già tanta roba. In ogni caso è follia non passare da lì. Qualsiasi altra strada implica un sacco… - zazoomblog : Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto -… - miglio_x : RT @CorriereCitta: Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale, lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto https:/… - CorriereCitta : Follia ad Anzio: 3 persone in contromano sulla strada principale, lanciano petardi ed aggrediscono un poliziotto -

Ultime Notizie dalla rete : Follia strada Follia in strada, donna ubriaca provoca due incidenti in mezz'ora LA NAZIONE Milan-Ibrahimovic al rinnovo: ore decisive. Ma è un thriller: il nodo dei bonus

Arrivati a questo punto, a cinque giorni dal primo allenamento fissato per martedì, convenienza reciproca e buon senso porterebbero a dare per scontata la permanenza di Ibra al Milan. Ed è possibile c ...

Follia in strada, donna ubriaca provoca due incidenti in mezz'ora

Prato, 20 agosto 2020 - Denuncia e ritiro della patente per una donna ubriaca al volante che ha provocato due incidenti in mezz'ora. E' accaduto a Prato e l'automobilista è una 31enne. Le indagini son ...

Arrivati a questo punto, a cinque giorni dal primo allenamento fissato per martedì, convenienza reciproca e buon senso porterebbero a dare per scontata la permanenza di Ibra al Milan. Ed è possibile c ...Prato, 20 agosto 2020 - Denuncia e ritiro della patente per una donna ubriaca al volante che ha provocato due incidenti in mezz'ora. E' accaduto a Prato e l'automobilista è una 31enne. Le indagini son ...