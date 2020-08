Era stato rimpatriato, ma è tornato con un barchino, Algerino finisce in carcere a Uta (Di giovedì 20 agosto 2020) Era stato rimpatriato. Nel Centro di Accoglienza di Monastir, la Polizia di stato continua la sua attività di controllo, attraverso le operazioni di esatta identificazione, fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici da parte dei poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e degli Specialisti della Polizia Scientifica, anche in osservanza della normativa antiterrorismo. Gli investigatori della Squadra Mobile, compiendo gli ulteriori approfondimenti, hanno accertato che uno degli algerini tra gli ultimi arrivati attraverso sbarco diretto nelle coste del Sud dell’Isola, identificato per Ben Ahmed Nouri, classe 1982, era stato espulso con provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Civitavecchia 17 maggio del 2019 a seguito del decreto di “espulsione straniero a titolo di sanzione ... Leggi su limemagazine.eu

