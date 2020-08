Ciclismo, mondiali in Toscana: idea affascinante, ma c'è l'incognita-costi (Di giovedì 20 agosto 2020) Nessuna si sarebbe atteso, visti i tempi, le tante richieste che ci sono state, in alcuni casi in verità solo a parole, per ospitare in Italia i Campionati del Mondo 2020, dopo la rinuncia della ... Leggi su lanazione

Ciclismo, mondiali in Toscana: idea affascinante, ma c'è l'incognita-costi

Ciclismo, mondiali in Italia ed in Toscana: idea affascinante, ma c'è l'incognita-costi

Firenze, 20 agosto 2020 - Nessuna si sarebbe atteso, visti i tempi, le tante richieste che ci sono state (in alcuni casi in verità solo a parole) per ospitare in Italia i Campionati del Mondo 2020, do ...

La Valdera si candida per i Mondiali di Ciclismo

Dopo la proposta del sindaco di Peccioli, Renzo Macelloni, di portare li Mondiali di Ciclismo in Valdera, l'Unione ciclistica Pecciolese aderisce insieme alla città di Pontedera. Dopo la rinuncia dell ...

