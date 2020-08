Calciomercato Benevento, ufficiale l’arrivo di Ionita. Il comunicato (Di giovedì 20 agosto 2020) Artur Ionita è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento.Il club campano ha acquistato a titolo definitivo il cartellino del classe '90 dal Cagliari. Dopo 4 stagioni, il centrocampista moldavo lascia i rossoblù. Ionita sarà una della pedine fondamentali per la squadra di Pippo Inzaghi nella prossima stagione di Serie A. Di seguito il comunicato degli isolani."Il Cagliari Calcio comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Artur Ionita al Benevento.Ionita, primo moldavo nella storia del Club, ha disputato quattro stagioni in maglia rossoblù, per un bilancio complessivo di 132 partite e 6 reti.Professionista serio, grande dedizione al lavoro, Artur si è fatto apprezzare da tutti per le sue qualità tecniche e ... Leggi su mediagol

Cagliari_1920 : Calciomercato Cagliari, arriva l’ufficialità: Ionita al Benevento - sportface2016 : #Benevento Ufficiale l'acquisto di Artur #Ionita: giunge dal #Cagliari a titolo definitivo - Mediagol : #Calciomercato #Benevento, ufficiale l’arrivo di #Ionita. Il comunicato - ArmandoAreniell : Doppio colpo del #Benevento - sportnotizie24 : #Benevento, ufficiale l'acquisto di #Ionita: domani arriva anche il terzino -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento Calciomercato Benevento, scambio in Serie B | Gioiellino per la fascia SerieBnews.com Calciomercato Benevento, UFFICIALE: colpo a centrocampo

Ora è ufficiale: Artur Ionita è un nuovo giocatore del Benevento. Il 30enne centrocampista si trasferisce a titolo definitivo e va ad aggiungere corsa ed esperienza alla neopromossa rosa di Filippo In ...

Benevento-Ionita, ora è ufficiale

BENEVENTO - Secondo acquisto ufficiale per il neopromosso Benevento. Dopo il difensore Kamil Glik è il turno di Artur Ionita, che arriva dal Cagliari alla corte di Pippo Inzaghi (con cui lavorava già ...

Ora è ufficiale: Artur Ionita è un nuovo giocatore del Benevento. Il 30enne centrocampista si trasferisce a titolo definitivo e va ad aggiungere corsa ed esperienza alla neopromossa rosa di Filippo In ...BENEVENTO - Secondo acquisto ufficiale per il neopromosso Benevento. Dopo il difensore Kamil Glik è il turno di Artur Ionita, che arriva dal Cagliari alla corte di Pippo Inzaghi (con cui lavorava già ...