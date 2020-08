Calciomercato Atalanta – Cosa accade in casa nerazzurra? (Di giovedì 20 agosto 2020) L’Atalanta, dopo aver terminato questa stagione, si prepara a cambiare qualCosa per garantire a mister Gasperini una rosa ancor più forte per la prossima stagione. Tutto si aggira sulla questione fasce: Gosens è il giocatore più appetibile sul mercato ma potrebbe restare ancora all’Atalanta se non dovesse arrivare un’importate offerta. Situazione diversa invece per Hateboer che ha chiesto all’improvviso di essere ceduto e Castagne che è nel mirino del PSG. Inoltre c’è Czyborra, che nell’ultima stagione non ha trovato molto spazio e che quasi sicuramente andrà via in prestito. Ecco perché i dirigenti della Dea si stanno guardando attorno per eventuali esterni che possano sostituire i giocatori in partenza e fare al caso di Gasperini. Ansaldi è ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Czyborra al @CagliariCalcio, fatta: prestito biennale con obbligo di riscatto da @Atalanta_BC @lennart_czy #calciomercato @SkySport - DiMarzio : #Atalanta, su Castagne non c'è solo il Leicester: inserimento del PSG - DiMarzio : #Atalanta, Hateboer e le dichiarazioni sul suo futuro. - infoitsport : Calciomercato Milan, l'Atalanta spinge per Miranchuk | Ultime - OutsiderCM : #TomasTavares, terzino destro classe 2001, futuro certo in Italia tra @Atalanta_BC e @HellasVeronaFC #Outside… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta Atalanta, idea Romero per la difesa: le news di calciomercato Sky Sport Atalanta, stretta finale per Miranchuk: i dettagli

E' ormai avviata la trattativa tra Atalanta e Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza orobica e l'agente del 24enne russo, che piace mo ...

Rangnick al Milan: "Siete contenti dei risultati in rapporto ai soldi spesi?"

La scelta del Milan di puntare ancora su Pioli non deve aver fatto felice Ralf Rangnick ma, nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, non lo fa notare più di tanto: "L'allenatore h ...

E' ormai avviata la trattativa tra Atalanta e Lokomotiv Mosca per Aleksey Miranchuk. Nei giorni scorsi ci sono stati i primi contatti tra la dirigenza orobica e l'agente del 24enne russo, che piace mo ...La scelta del Milan di puntare ancora su Pioli non deve aver fatto felice Ralf Rangnick ma, nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello sport, non lo fa notare più di tanto: "L'allenatore h ...