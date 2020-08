Bibbiano, Crimi: “Forse abbiamo esagerato attribuendo i fatti a tutto il Pd”. I dem: “Non basta. M5s si scusi con la nostra comunità” (Di giovedì 20 agosto 2020) “Forse abbiamo esagerato nel generalizzare fatti specifici attribuendoli a tutto il Pd”. Circa un anno dopo la rivelazione dell’inchiesta sui presunti affidi illeciti della Val d’Enza, a parlare del caso Bibbiano (e della gestione politica delle reazioni) è il capo politico del M5s Vito Crimi. Una frase, dichiarata in un’intervista al Corriere della sera, che si riferisce alla campagna dell’ex capo politico Luigi Di Maio: proprio il ministro degli Esteri a luglio scorso, in un video, si scagliò contro il Partito democratico dicendo appunto che il M5s non sarebbe mai andato “con il partito di Bibbiano”. Poi quelle stesse accuse furono portate avanti dal centrodestra, Lega in primis, ma ora che ... Leggi su ilfattoquotidiano

LucaBizzarri : Vito Crimi che senza ridere, rimanendo serio, riesce a dire “su Bibbiano forse abbiamo esagerato” andrebbe studiato nelle scuole. - lucasofri : Vito Crimi dice che forse su Bibbiano il M5S ha «esagerato» - AndreaMarcucci : È evidente che le parole di #Crimi su #Bibbiano non bastano. Quel ‘forse abbiamo esagerato’ non chiude una vicenda… - paolorm2012 : Regionali, Crimi frena le alleanze in Marche e Puglia: 'Questione chiusa da tempo'. E su Pd e Bibbiano: 'Forse abbi… - SimoneCosimi : RT @Davide: Bannon arrestato, Vito Crimi in pellegrinaggio a Bibbiano, il Papeete chiuso per decreto e i barconi completamente ignorati: l’… -