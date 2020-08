Appuntamenti macroeconomici del 20 agosto 2020 (Di giovedì 20 agosto 2020) (Teleborsa) – Giovedì 20/08/2020 08:00 Germania: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%) 08:00 Germania: Prezzi produzione, annuale (atteso -1,8%; preced. -1,8%) 11:00 Unione Europea: Produzione costruzioni, mensile (preced. 27,9%) 14:30 USA: PhillyFed (atteso 20,5 punti; preced. 24,1 punti) 14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 893K unità; preced. 963K unità) 16:00 USA: Leading indicator, mensile (atteso 1,1%; preced. 2%) 16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 58 Mld piedi cubi) Leggi su quifinanza

DATI MACROECONOMICI - Nessun appuntamento in agenda. ECONOMIA - Rimini: proseguono i lavori del 'Meeting di Rimini' Alle ore 15,00 incontro "Una nuova economia per l'Unione Europea?". Partecipano, tra .... Il FTSE MIB segna -0,2%, il FTSE Italia All-Share -0,2%, il FTSE Italia Mid Cap -0,4%, il FTSE Italia STAR -0,1%. BTP stabili, spread in peggioramento. Il rendimento del decennale segna 1,04% (chius ...