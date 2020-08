Alex Zanardi, poco fa il comunicato dell’ospedale (Di giovedì 20 agosto 2020) «Miglioramenti clinici significativi». Queste tre parole nel bollettino del 19 agosto del San Raffaele di Milano descrivono il piccolo ma importante passo avanti nella lunga salita iniziata da Alex Zanardi il 19 giugno, quando uno spaventoso schianto in handbike ha messo in serio pericolo la vita dell’ex pilota automobilistico, già capace di reagire all’incidente in cui perse le gambe nel 2001, diventando un simbolo di tenacia, senza abbandonare il volante e conquistando quattro ori paralimpici. Il nuovo aggiornamento del San Raffaele è arrivato proprio a due mesi da quel drammatico scontro contro un camion durante una staffetta benefica su una strada vicino Siena: ha rotto un silenzio che durava dal 27 luglio, quando l’ospedale annunciava che due giorni prima Zanardi aveva subito il ... Leggi su howtodofor

LiaCapizzi : Due mesi fa (19 giugno) l'incidente. Il nostro silenzio - rispettoso per Daniela e Niccolò - si accompagna al pensi… - SkyTG24 : Alex Zanardi, ospedale San Raffaele: “miglioramenti significativi” - HuffPostItalia : Alex Zanardi in miglioramento. 'Il paziente ha risposto' - s_mark46 : RT @Eurosport_IT: Arrivano buone notizie dal San Raffaele ?? Forza Alex ?? #Zanardi - infoitsport : Alex Zanardi, la prima buona notizia: “Ha risposto con miglioramenti clinici significativi” -