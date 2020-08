Usa, la Formula Indy premia Isoclima con il Louis Schwitzer Award 2020 (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il prestigioso Louis Schwitzer Award 2020 a Isoclima, azienda leader nello sviluppo di soluzioni trasparenti innovative con sede a Este (PD) e con cinque stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e Messico. Isoclima è nel team che si è aggiudicato il riconoscimento che ogni anno la sezione dell’Indiana della SAE International, insieme con i tecnici della IndyCarSeries (organizzatore della 500 miglia di Indianapolis), attribuisce alle soluzioni tecnologiche in grado di migliorare le prestazioni, la sicurezza o l’efficienza energetica delle auto da corsa, le apparecchiature a supporto del pilota e della pista di Indianapolis. Nello specifico, gli ingegneri di Isoclima, nel team composto da Red Bull, Pankl, Dallara, Aerodine ... Leggi su ildenaro

Lele_Caso : @la_kuzzo Non so se mi irrita di più la formula 'pink washing' o chi la usa senza spiegarne il significato perché fa molto figo. Anzi lo so - GuidaLor : RT @GuidaLor: Il numero di broker fai da te negli Usa è quadruplicato in pochi mesi; in Italia 2.2 milioni di persone provano a fare #trad… - Valeryblond2 : RT @GuidaLor: Il numero di broker fai da te negli Usa è quadruplicato in pochi mesi; in Italia 2.2 milioni di persone provano a fare #trad… - GuidaLor : Il numero di broker fai da te negli Usa è quadruplicato in pochi mesi; in Italia 2.2 milioni di persone provano a f… - RobertoLB1 : @b_baolo Temo che cercheranno di imporre il voto a distanza. Formula ben collaudata dai DEM USA. -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Formula Usa, la Formula Indy premia Isoclima con il Louis Schwitzer Award 2020 Il Denaro Usa, la Formula Indy premia Isoclima con il Louis Schwitzer Award 2020

Il prestigioso Louis Schwitzer Award 2020 a Isoclima, azienda leader nello sviluppo di soluzioni trasparenti innovative con sede a Este (PD) e con cinque stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e M ...

Regole ancora più stringenti per l'export USA verso Huawei

Alcuni giorni fa, con questa notizia, abbiamo segnalato come il termine della licenza speciale concessa dal governo USA ad alcune aziende americane impedisca a queste ultime di intraprendere attività ...

Il prestigioso Louis Schwitzer Award 2020 a Isoclima, azienda leader nello sviluppo di soluzioni trasparenti innovative con sede a Este (PD) e con cinque stabilimenti produttivi in Italia, Croazia e M ...Alcuni giorni fa, con questa notizia, abbiamo segnalato come il termine della licenza speciale concessa dal governo USA ad alcune aziende americane impedisca a queste ultime di intraprendere attività ...