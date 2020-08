Un migrante di 16 anni è morto nel tentativo di attraversare la Manica: sognava il Regno Unito (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il cadavere di un ragazzo di 16 anni è stato trovato su una spiaggia vicino Calais: si tratta di un migrante originario del Sudan che aveva tentato di di attraversare la Manica per emigrare nel Regno Unito. “Tristezza immensa: un adolescente di 16 anni, un migrante sudanese, scomparso in mare questa notte, è stato ritrovato morto questa mattina sulla spiaggia di Sangatte”, ha twittato il ministro per la cittadinanza Marlene Schiappa, aggiungendo che “questo dramma insopportabile ci mobilita ancor più contro i trafficanti che approfittano della disperazione di esseri umani”. Il 16enne aveva tentato di attraversare la Manica su un’imbarcazione ... Leggi su tpi

Ultime Notizie dalla rete : migrante anni Migranti, aumenta il numero di chi passa per la giungla del Darién, tra Panama e Colombia, verso gli USA la Repubblica Covid a San Giorgio a Cremano, due nuovi contagi: positivi un migrante e un'italiana rientrata da Malta

Il Coronavirus continua a circolare. In linea con la tendenza nazionale e con quanto già registrato nei comuni limitrofi, anche a San Giorgio a Cremano tornano i contagi dopo la «tregua» estiva. Due i ...

Migrante positivo al Covid nel centro d’accoglienza del Vesuviano

