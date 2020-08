Travaglio su Draghi: «Non ha detto assolutamente nulla, ma lo ha detto benissimo» (Di mercoledì 19 agosto 2020) Nel coro quasi unanime di apprezzamento nei confronti del discorso di Mario Draghi in apertura del meeting di Rimini, emerge la voce di Marco Travaglio che, come al solito, si distingue dalla direzione univoca presa dalla stampa per commentare l’intervento dell’ex numero uno della Banca Centrale Europea. Il discorso è stato apprezzato da tutte le forze politiche (dal centrosinistra, sino alla destra vicina a Matteo Salvini), ma Travaglio su Draghi afferma che «non ha detto assolutamente nulla, anche se lo ha detto benissimo». LEGGI ANCHE > Per Draghi c’è un debito buono e un debito cattivo in sussidi Travaglio su ... Leggi su giornalettismo

L'autunno si preannuncia infuocato per la maggioranza. "Tutto può succedere, dopo le elezioni regionali e il referendum. E dietro l'angolo c'è Mario Draghi", è quanto spifferano ai piani alti. Da sett ...

Marco Travaglio, direttore del Fatto, fa mettere in prima pagina la notizia: al meeting di Cl ci saranno tutti ma non hanno invitato Giuseppe Conte e Nicola Zingaretti. Un chiaro intento anti-governat ...

