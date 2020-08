Selfie alla cripta di Mussolini, il consigliere leghista sospeso: «Lo rifarei, la storia è storia» (Di mercoledì 19 agosto 2020) «Non sono pentito e rifarei quelle foto. Siamo in un Paese libero e quello è un luogo aperto al pubblico». Lo dice all’AdnKronos Christian Braccini, il consigliere comunale di Scandicci sospeso dalla Lega della Toscana per avere pubblicato su Facebook delle foto alla cripta di Mussolini, a Predappio. «La Lega non mi ha difeso? Così dà ragione a chi pensa che andando a vedere un luogo storico si possa inneggiare al fascismo. Forse è perché ci sono le elezioni regionali». Il Selfie alla cripta di Mussolini «È tutto il giorno che mi chiamano giornalisti», dice sorpreso. Un clamore inaspettato per quel ... Leggi su secoloditalia

