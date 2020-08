Ronald Koeman sarà il nuovo allenatore del Barcellona (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha confermato alla stampa spagnola che il prossimo allenatore della squadra sarà l’olandese Ronald Koeman, attuale allenatore della nazionale di calcio olandese, dalla quale si libererà per trasferirsi in Catalogna. L’annuncio ufficiale verrà Leggi su ilpost

