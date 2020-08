Meteo due settimane: cambia di colpo a fine Agosto. Autunno (Di mercoledì 19 agosto 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI La strettissima attualità Meteo climatica verrà trattata in altre sedi, ma è giusto anticiparvi che stiamo per entrare ufficialmente nella terza ondata di caldo d’Agosto. Un’ondata di caldo che sarà intensa quanto se non addirittura di più delle precedenti ed è per questo che stiamo cercando, quotidianamente, di carpire cambiamenti più o meno eclatanti nelle varie emissioni modellistiche. Le variazioni ci potrebbero essere nell’ultima settimana d’Agosto, ma volendo approfondire l’argomento dobbiamo confermare quel trend barico riscontrato giorni or sono: profonde depressioni sul nord Europa proveranno a demolire il fortino anticiclonico del Mediterraneo. Alta Pressione che, ... Leggi su meteogiornale

