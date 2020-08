Lazio, De Martino: “David Silva? Per noi la parola data è importante” (Di mercoledì 19 agosto 2020) “In queste ultime 48 ore si è detto tanto sulla vicenda David Silva: la Lazio si è sempre comportata in un certo modo, dando grande importanza alle parole delle persone, che per noi ha ancora un valore importante. Sulla vicenda ha già risposto il DS Tare, visto che la Lazio ha fatto tutto quello che doveva fare, sempre con correttezza. Ci sono state delle ricostruzioni non corrispondenti alla realtà, mi dispiace che chi mette in giro queste voci non si informi prima. I tifosi biancocelesti però per fortuna non cadono più in certi tranelli. La Società ha aggiunto ogni anno un piccolo mattone per crescere, conquistando sei trofei e tornando in Champions League dopo 13 anni”. Queste le dichiarazioni del direttore della comunicazione della Lazio Stefano De ... Leggi su sportface

