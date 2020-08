Juan Jesus al Cagliari, questione di dettagli ma l’agente frena (Di mercoledì 19 agosto 2020) Juan Jesus è vicino a vestire la maglia del Cagliari Il brasiliano ritroverà il tecnico Di Francesco, che lo ha allenato a Roma. Per Juan … L'articolo Juan Jesus al Cagliari, questione di dettagli ma l’agente frena proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

DiMarzio : #Calciomercato | #Cagliari, contatti in corso per #JuanJesus - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: 'Ci sono sempre troppe voci infondate intorno a Juan. Ama la maglia che indossa e ha un contratto con la Roma' #calcio… - marchese_il : RT @LAROMA24: Calciomercato Roma, ag. Juan Jesus: 'Sta molto bene nella Capitale, ama la maglia che indossa e ha un contratto in essere' #A… - CasAntonio88 : @CagliariCalcio ciao, invece di acquistare Juan Jesus che è abbastanza scarsetto... perché non puntate su Heurtaux… - Asroma123456789 : RT @AndrewMari1988: #Calenda, ag. Juan #Jesus a @TuttoMercatoWeb: 'È un giocatore che quando sposa una causa lo fa con tutto sé stesso'. T… -