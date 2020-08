Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele (Di mercoledì 19 agosto 2020) Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all'autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione è giunto il procuratore Angelo Cavallo. Si tratta di resti ossei e una magliettina che sarebbe compatibile con quella indossata dal piccolo al momento della sparizione. La segnalazione era stata fatta da un ex carabiniere. Tocca adesso ai familiari di Gioele riconoscere il corpicino martoriato del bimbo ritrovato tra gli arbusti e le sterpaglie in territorio di Caronia. Il piccolo era sparito 16 giorni fa in braccio alla madre il cui cadavere era stato individuato sotto un traliccio l'8 agosto. Il ritrovamento di oggi è avvenuto non lontano dal traliccio, dopo la ... Leggi su agi

IlContiAndrea : Complimenti al team di #chilavisto che il 18 agosto ha confezionato la puntata speciale dedicata al giallo di… - ilriformista : Una possibile svolta nelle indagini a #Caronia per la scomparsa del piccolo #Gioele - hele_fr : RT @Agenzia_Italia: Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele - Agenzia_Italia : Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele - OraWeb_TV : Caronia, trovata magliettina e resti ossei: “Al 99 per cento del bimbo”. Giallo verso una svolta? -

Ultime Notizie dalla rete : giallo Caronia Giallo di Caronia, le nuove ipotesi al vaglio e le ultime notizie La7 Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele

Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all'autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione è giunto il procuratore ...

Giallo Caronia: trovati resti di un bimbo, sarebbe Gioele

Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all’autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione e’ giunto il procuratore ...

Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all'autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione è giunto il procuratore ...Sarebbero di Gioele i resti trovati vicino all’autostrada Messina-Palermo, nel territorio di Caronia, dove da sedici giorni si cerca il piccolo. Sul posto dopo la segnalazione e’ giunto il procuratore ...