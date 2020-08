Hysaj-Napoli, l'agente del calciatore rimette in tutto discussione (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il rinnovo del difensore albanese sembrava finalmente certo, ma il suo procuratore Mario Giuffredi ha "rimescolato" ancora le carte Leggi su 90min

NapoliCalciogol : DALLA SPAGNA – Napoli, Gaspar può essere il sostituto di Hysaj in caso di addio - Celfra14 : RT @armcopp: Si defila, forse, il #calciomercato del #Napoli: OUT #Milik, #Allan, #Koulibaly, #Lozano, #Younes, #Ghoulam e #Hysaj IN #Os… - Notiziedi_it : DALLA SPAGNA – Napoli, Gaspar può essere il sostituto di Hysaj in caso di addio - cn1926it : #MaksimovicHysaj, due casi spinosi per il #Napoli: dialogo aperto tra le parti - NapoliToday : #NotizieSSCNapoli DALLA SPAGNA - Napoli, Gaspar può essere il sostituto di Hysaj in caso di addio… -