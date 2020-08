“Fai solo danni”. Flavio Briatore, lite social con il politico: polemiche e insulti a non finire (Di mercoledì 19 agosto 2020) Flavio Briatore chiude il Billionaire e si scontra con il sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda. A innescare il botta e risposta piccato è stato un video pubblicato su Instagram da Briatore: “Sono tornato a Montecarlo -dice il manager-. Il sindaco di Arzachena, l’unico in Italia, ha reso più restrittivo il decreto Conte. Non capisco, ha cancellato completamente la musica. E poi in Sardegna la situazione del virus in Costa Smeralda non mostra criticità rispetto alla criticità nazionale. Il tenore dell’ordinanza farebbe pensare a una situazione drammatica, piena di focolai. Io non so come il sindaco possa collegare i decibel col virus”. “Oggi -prosegue Briatore- ho ricevuto centinaia di telefonate di persone che mi chiedevano: come mai il Billionaire è ... Leggi su caffeinamagazine

