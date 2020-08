De Bertoldi: interrogazione Azzolina su appalto banchi di scuola (Di mercoledì 19 agosto 2020) "Centinaia di migliaia di banchi monouso sono in arrivo nelle scuole italiane nelle prossime settimane per fronteggiare l`emergenza covid`. Chi si è aggiudicato l`appalto, ove verranno prodotti i banchi, e soprattutto cosa si è fatto per favorire il prodotto made in Italy? È Il contenuto di un`interrogazione urgente che ho presentato al ministro Azzolina, e dalla quale mi aspetto sollecitamente risposte precise e puntuali. Mi auguro che non sia l`ennesimo favore ad imprese di paesi stranieri, come avvenuto in tanti acquisti Covid sul tema 5g o a seguito di provvedimenti pseudo ambientalisti (macchine ibride e monopattino), da parte di un governo che, oltre ad aver dato manifestazione di incapacità, sta purtroppo lasciando troppi dubbi ed ombre di correttezza e legalità ... Leggi su ilfogliettone

