Coronavirus: Pakistan, 11 morti e 613 casi in 24 ore (Di mercoledì 19 agosto 2020) ANSA, - ISLAMABAD, 19 AGO - Il Pakistan ha registrato 11 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 6.201. I nuovi contagi sono stati 613, che fanno salire il totale a 290. Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - ISLAMABAD, 19 AGO - Il Pakistan ha registrato 11 morti per Covid-19 nelle ultime 24 ore, con il totale che sale così a 6.201. I nuovi contagi sono stati 613, che fanno salire il totale a 290.

Lahore, dopo l’emergenza Covid-19 riapre la cattedrale del Sacro Cuore

Alla cerimonia hanno presenziato i rappresentanti di tutte le maggiori fedi del Paese. Mons. Shaw: La pandemia ha unito i fedeli delle diverse religioni. Vescovo anglicano: Cancellare l’odio verso gli ...

