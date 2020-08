Ciclismo – Shock nel mondo del tandem: uomo sferra un pugno in faccia a Beghetto, i dettagli (Di mercoledì 19 agosto 2020) Non c’è mai fine al peggio: un terribile episodio ha visto coinvolto Giuseppe Beghetto, ex campione di tandem, in coppia con Sergio Bianchetto. Il campione olimpico stava pedalando a Tombolo, dove vive ormai da tempo, quando è stato colpito in viso con un pugno da un uomo. Beghetto, che non è stato soccorso da nessuno, è riuscito, in stato confusionale, ad arrivare all’ospedale di Cittadela, dove è stato visitato e medicato: 10 giorni di riposo per l’ex campione. L’uomo che ha sferrato il pugno a Beghetto è scappato e i carabinieri stanno indagando per trovare il colpevole.L'articolo Ciclismo – Shock nel mondo ... Leggi su sportfair

Terribile incidente in mattinata ad Arco, sulla provinciale che collega la rotatoria Omega (Bommartini) e quella di Bolognano. Un ciclista di Riva del Garda di 45 anni è stato investito in pieno da un ...

Impressionante grandinata colpisce i ciclisti in gara: schiena martoriata per Tim Declercq

Una violenta grandinata si è abbattuta su una gara ciclistica in Francia, le immagini scioccanti delle ferite riportate da Tim Declercq diventano virali. Pochi metri al traguardo ed all’improvviso si ...

