C’è un serpente a sonagli che riesce a scattare anche quando non dovrebbe (Di mercoledì 19 agosto 2020) La maggioranza dei rettili è più lenta nei movimenti al calare delle temperature, mentre risulta più scattante quando queste ultime sono miti. Ma questo serpente a sonagli, oggetto di studio di un team di ricercatori dell’università della California Riverside e la San Diego State University, sembra non essere molto condizionato da tale fattore. Osservandolo e filmandolo al ralenti e in condizioni di temperatura controllate, gli scienziati hanno infatti riscontrato un calo di velocità durante l’attacco verso un possibile predatore al massimo del 25%: un dato che li ha sorpresi, poiché l’aspettativa era di un netto dimezzamento. Nel video si può assistere direttamente all’esperimento in azione. (Credit video: SDSU/UCR; credit immagine: Grace Freymiller) ... Leggi su wired

