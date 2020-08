Caronia, trovati resti ossei e una maglietta. Per gli investigatori è il piccolo Gioele al 99% (Di mercoledì 19 agosto 2020) Caronia, 19 ago – Una segnalazione di un volontario che ha preso parte alle ricerche di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, poi ritrovata morta 5 giorni dopo, a Caronia (in provincia di Messina) ha portato al ritrovamento di alcuni resti ossei e tracce di indumenti – sembrerebbe una magliettina- compatibili con quelli indossati dal piccolo. Secondo gli investigatori, i resti ossei e i brandelli di indumenti portano a Gioele “al 99 per cento”. Le tracce sono state segnalate da uno dei volontari che da giorni affiancano le forze dell’ordine nelle ricerche. Si tratta di un carabiniere in congedo. Il posto, coperto da rovi e ... Leggi su ilprimatonazionale

