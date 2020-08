Caronia, trovati i resti umani: sono del piccolo Gioele? (Di mercoledì 19 agosto 2020) trovati resti umani in una collina di Caronia. "Al 99 per cento" sono resti umani sostengono gli inquirenti Roberto Chifari Un tronco, un femore e peli: questo quanto quanto sarebbe stato trovato nel fosso di una collina di Caronia, vicino all'autostrada Messina-Palermo, dove da sedici giorni si è stati impegnati nelle ricerche di Gioele Mondello. Una scena definita "straziante" da chi ha assistito al ritrovamento. sono stati infatti trovati femore, peli e un tronco. Non ci sarebbe invece la maglietta di cui parlava una fonte investigativa in un primo momento. Sul posto, fra gli altri, dopo la segnalazione di un volontario, un ex carabiniere, il procuratore di Patti, Angelo ... Leggi su ilgiornale

Agenzia_Italia : Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele - FratellidItalia : RT @zucconideputato: La tua scomparsa ci ha tenuti con il fiato sospeso per quindici, lunghi giorni e mai avremmo voluto finisse così. Ades… - LietellalietaM : RT @Agenzia_Italia: Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele - marcuspascal1 : RT @LaNotiziaTweet: Trovati alcuni resti nelle campagne di #Caronia. Si teme appartengano al piccolo #Giole. In corso il sopralluogo degli… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele -

Ultime Notizie dalla rete : Caronia trovati Il giallo di Caronia finisce in tragedia, trovati i resti di Gioele AGI - Agenzia Italia Ritrovati resti umani, il papà e la zia di Gioele arrivano sul posto

I resti del piccolo Gioele sarebbero stati trovati a non molta distanza dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della madre Viviana Parisi il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ri ...

Tragedia di Caronia. Trovati resti ossei e una maglietta: "al 99% sono di Gioele"

Una maglietta e dei resti ossei che “al 99%” sarebbero di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso con la madre Viviana Parisi il 3 agosto scorso, sono stati rinvenuti a circa 200 metri dall'au ...

I resti del piccolo Gioele sarebbero stati trovati a non molta distanza dal luogo dove è stato rinvenuto il corpo senza vita della madre Viviana Parisi il 3 agosto. Per gli uomini che coordinano le ri ...Una maglietta e dei resti ossei che “al 99%” sarebbero di Gioele Mondello, il bambino di 4 anni scomparso con la madre Viviana Parisi il 3 agosto scorso, sono stati rinvenuti a circa 200 metri dall'au ...