Basket, Supercoppa A1 2020: il calendario completo della competizione, date e orari (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il calendario completo della Supercoppa Italiana 2020 di Serie A1. Manifestazione inedita quella che aprirà la nuova stagione cestistica italiana, tutte le 16 squadre iscritte al campionato saranno al via del torneo che culminerà con la Final Four di Bologna in programma nel weekend del 18-20 settembre alla Virtus Segafredo Arena. Inizialmente le compagini saranno divise in quattro gironi al termine dei quali le vincitrici si ritroveranno proprio nel capoluogo emiliano. Di seguito il calendario completo della Supercoppa. calendario completo (orari da comunicare) GIOVEDÌ 27 AGOSTO: Milano-Cantù (girone A) SABATO 29 AGOSTO: Cantù-Brescia ... Leggi su sportface

