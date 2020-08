Bambina di 4 anni aggredita da un cane, denunciati proprietario e conduttori (Di mercoledì 19 agosto 2020) Barberino di Improvvisamente, e senza apparente motivo, è sfuggito al controllo dei due giovani che lo stavano portando a spasso e ha aggredito una Bambina di 4 anni ferendola al volto. Protagonista ... Leggi su lanazione

NicolaPorro : La difesa delle #discoteche è un principio di #libertà. La strumentalizzazione della storia della bambina di 5 anni… - RaiNews : È ancora intubata in rianimazione all'ospedale di padova la bambina di 5 anni positiva al Covid ricoverata per prob… - beppe_grillo : Se doveste investire i vostri risparmi a chi li affidereste, tra un economista, un'astrologa e una bambina di 4 ann… - zazoomblog : Bambina di 4 anni aggredita da un cane denunciati proprietario e conduttori - #Bambina #aggredita #denunciati - tomlinstylesun : ho letto una notizia in cui vogliono far partorire una bambina di 10 anni,perché ormai non può più abortire...io no… -