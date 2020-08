Adriana Volpe vede la svastica e non le manda a dire: l’accaduto (Di mercoledì 19 agosto 2020) La bella ed amata conduttrice televisiva Adriana Volpe, nota e seguitissima, vede la svastica e si esprime chiaramente nei suoi confronti: cos’è successo Adriana Volpe (fonte foto: Instagram, @AdrianaVolpereal)La famosa e seguitissima conduttrice di ‘Ogni Mattina’ Adriana Volpe, programma televisivo in oda su TV 8, si scaglia contro Serena Enardu, pur se con i suoi noti modi raffinati: dopo aver visto la torta con la svastica, infatti, il commento sulla vicenda è netto. Chi ha avuto modo di seguire i due personaggi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, sa bene che tra loro due non c’è mai stata molta e reciproca simpatia; da ... Leggi su chenews

Adriana Volpe pochi minuti fa ha voluto fare una diretta su Instagram per ringraziare tutti i fan che la seguono con tanto affetto. La conduttrice che per anni è stata il volto de I Fatti Vostri, a ca ...

Adriana Volpe e Serena Enardu. Nuovo round! Nella Casa del Grande Fratello Vip, non sono mai andate d’amore e d’accordo, al contrario hanno nutrito reciprocamente una profonda antipatia. C’è da dire c ...

Adriana Volpe e Serena Enardu. Nuovo round! Nella Casa del Grande Fratello Vip, non sono mai andate d'amore e d'accordo, al contrario hanno nutrito reciprocamente una profonda antipatia. C'è da dire c ...