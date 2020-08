WhatsApp: Gli utenti si ribellano alla super chat con Facebook (Di martedì 18 agosto 2020) Negli ultimi tempi, gli utenti di WhatsApp hanno potuto leggere moltissimi rumors che riguardano i futuri aggiornamenti dell’app. Però, non tutte le migliorie che si intendono apportare sono state gradite. Infatti in molti sembrano non aver gradito l’idea della super chat con Facebook e, di conseguenza, tante persone hanno deciso di virare sulla piattaforma di Telegram. La controversa novità della super chat tra WhatsApp e Facebook Come tutti ben sappiamo quando parliamo di WhatsApp, inevitabilmente, non possiamo escludere Facebook in quanto quest’ultimo influenza moltissimo l’app di messaggistica istantanea più famosa ... Leggi su quotidianpost

