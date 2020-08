The Conners, il revival di Leverage, For all Mankind i set pronti a partire (Di martedì 18 agosto 2020) Le serie tv e il Covid-19, The Conenrs, Leverage e For All Mankind tornano sul set Eppur si muove. Pian piano le produzioni americane stanno ricominciando a tornare sui set dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. SWAT è stata la prima serie tv broadcaster a ripartire, a breve in Canada nel distretto della British Columbia si rimetteranno in moto The Good Doctor e diverse produzioni Disney. In patria, negli USA, si nota come stiano riuscendo a ripartire più gli studios piccoli e indipendenti rispetto alle grandi case di produzione. The Conners prodotta da Tom Werner con la sua Werner Entertainment sarà la prima comedy multi-camera a tornare sul set, senza pubblico e con uno staff ridotto. Ma intanto inizieranno le riprese dei 19 episodi attesi su ABC. Nel giro di una ... Leggi su dituttounpop

Ultime Notizie dalla rete : The Conners The Conners, praticamente certa la terza stagione con le firme sui contratti dei protagonisti Dituttounpop The Conners, il revival di Leverage, For all Mankind i set pronti a partire

The Conners prodotta da Tom Werner con la sua Werner Entertainment sarà la prima comedy multi-camera a tornare sul set, senza pubblico e con uno staff ridotto. Ma intanto inizieranno le riprese dei 19 ...

Attori The Big Bang Theory: ieri e oggi

The Big Bang Theory è una sitcom statunitense creata da Chuck Lorre e Bill Prady tra le più amate degli ultimi anni. Dal 2007 al 2019 e per ben 12 stagioni, infatti, lo show ci ha mostrato ironicament ...

The Conners prodotta da Tom Werner con la sua Werner Entertainment sarà la prima comedy multi-camera a tornare sul set, senza pubblico e con uno staff ridotto. Ma intanto inizieranno le riprese dei 19 ...The Big Bang Theory è una sitcom statunitense creata da Chuck Lorre e Bill Prady tra le più amate degli ultimi anni. Dal 2007 al 2019 e per ben 12 stagioni, infatti, lo show ci ha mostrato ironicament ...