Spal | Floccari è infinito | rinnova fino al 2021

Il futuro di Sergio Floccari, attaccante classe 1981, sarà ancora alla Spal, lo storico attaccante rinnoverà il contratto fino al 2021. Ad annunciarlo è lo stesso club ferrarese tramite una nota ufficiale.

La Spal, dopo la retrocessione in Serie B ... la società ha pensato bene di rinnovare il contratto per un’altra stagione a Sergio Floccari. Il direttore sportivo Zamuner e il tecnico Pasquale Marino, ...FERRARA - La Spal e Sergio Floccari prolungano il proprio matrimonio per un'altra stagione. Lo ha annunciato il club ferrarese tramite la seguente nota: "La società biancazzurra comunica con grande ...