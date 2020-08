Project Power: lo sceneggiatore svela la sua idea per un sequel (Di martedì 18 agosto 2020) Lo sceneggiatore di Project Power ha accennato alla possibilità che venga realizzato un sequel e alle sue idee per la storia. Project Power ha debuttato pochi giorni fa su Netflix e lo sceneggiatore ha già parlato delle possibili idee per un sequel del film con star Jamie Foxx. Mattson Tomlin ha confermato che non aveva ideato il progetto pensando a un potenziale franchise, tuttavia non esclude la realizzazione di un secondo capitolo della storia. Tomlin, parlando di Project Power in un'intervista rilasciata a ComicBook, ha dichiarato: "Penso, ovviamente, che la priorità sia raccontare una buona storia e realizzare un buon film. Ottenere la possibilità di girare un film ... Leggi su movieplayer

Project Power: backstage della scena in cui Machine Gun Kelly prende fuoco

Lo sceneggiatore di Project Power ha accennato alla possibilità che venga realizzato un sequel e alle sue idee per la storia. Project Power ha debuttato pochi giorni fa su Netflix e lo ...Dietro le quinte delle misure estreme a cui Colson Baker (Machine Gun Kelly) si è dovuto sottoporre sul set di Project Power nei panni di Newt.