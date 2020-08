'Messi rimane al Barça. Lautaro? Trattativa sospesa'. Parla Bartomeu (Di martedì 18 agosto 2020) In piena bufera, il presidente del Barça Josep Maria Bartomeu si è fatto intervistare da alcuni giornalisti su Barça TV. Tanti gli argomenti delicati. Su tutti la questione Messi, con l'argentino mai ... Leggi su gazzetta

Light1908 : @jrbasket2015 Mmm dubito che Bartomeu possa obbligare la pulce, giustamente Leo si aspetta dalla società altri inv… - grandolfo1980 : Con i soldi di Messi prendi tre top player con tutto l'ingaggio... Facciamo i seri per favore DETTO questo Messi ri… - LucaTheJoker : Abidal via= Messi rimane a Barcellona Fine - CalcioArg : ? Ok #Messi rimane. #Barça - dayfootball1981 : @Gianlui43798271 @EAbidalOfficial Marzo 2021. Questo molto probabile ma intanto nel mentre, se rimane, la stagione… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi rimane Bartomeu: "Messi finirà la carriera qui. Koeman è il nuovo tecnico. Lautaro? Trattativa sospesa" La Gazzetta dello Sport Calciomercato Inter, Messi convinto dell’addio | Tre ipotesi

Le mancate dimissioni di Bartomeu e Abidal sembrano aver convinto ancora di più Messi dell’addio: tre ipotesi per il futuro e l’Inter c’è. Il mondo del calcio rimane col fiato sospeso in attesa di ...

Il dilemma di Messi e il mistero della clausola che fa sognare Inter e City

Sport - Rimanere nella squadra che l ha reso il miglior calciatore del pianeta o abbandonare la nave, sposando un progetto calcistico che gli possa far vincere la Champions League nel breve termine?

Le mancate dimissioni di Bartomeu e Abidal sembrano aver convinto ancora di più Messi dell’addio: tre ipotesi per il futuro e l’Inter c’è. Il mondo del calcio rimane col fiato sospeso in attesa di ...Sport - Rimanere nella squadra che l ha reso il miglior calciatore del pianeta o abbandonare la nave, sposando un progetto calcistico che gli possa far vincere la Champions League nel breve termine?