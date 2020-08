Lukashenko muove l'esercito (Di martedì 18 agosto 2020) Lukashenko resiste al potere e minaccia l’Occidente. “Bielorussia ha dispiegato le unità da combattimento dell’esercito ai sui confini occidentali e le ha portate in piena operatività”, ha fatto sapere il presidente bielorusso, citato da citato Ria Novosti. Poche ore prima era arrivato un altro avvertimento: “Attenti alla reazione di Mosca”. Se ieri, proponendo alle opposizioni di rivedere insieme la Costituzione per poi fare nuove elezioni e rilasciando molti manifestanti, sembrava lanciare qualche (timido) segnale di distensione, oggi torna sui suoi passi. “Non rivedremo queste elezioni ed i loro risultati, perché non è questa la vostra richiesta, la richiesta dei lavoratori. E’ invece una richiesta che arriva da lontano, dall’alto”, ha detto riferendosi alle ... Leggi su huffingtonpost

