Inter-Shakhtar: Lukaku-Lautaro seconda coppia gol d'Europa (Di martedì 18 agosto 2020) Ve lo ricordate Mauro Icardi? Quello che s'era preso il copyright del gol all'Inter e pareva non ci fosse vita dopo di lui? Eccoci, sentite qua, a meno di 12 mesi dal suo addio: viene da chiedersi se ... Leggi su gazzetta

SkySport : ?? INTER IN FINALE DI EUROPA LEAGUE! ?? ? ?? INTER – SHAKHTAR DONETSK 5-0 Risultato finale ? ? #Lautaro (19’) ?… - Inter : ??? | DICHIARAZIONI Le parole di mister Antonio Conte in conferenza: 'Lo Shakhtar è la squadra in assoluto più fort… - SkySport : L'INTER E QUEL SACRO FUOCO 'In campo per prendersi la finale?' ? Semifinale di Europa League Lunedì alle 21 l'Inter… - sportli26181512 : LuLa piena: la notte che ha portato Romelu e il Toro nell’Olimpo delle supercoppie d’Europa: LuLa piena: la notte c… - Mimmo_Interista : Conte: “Felici di aver riportato l’Inter in finale dopo 10 anni. Dominato contro un’ottima squadra” -