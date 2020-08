Hades porta l'inferno su Nintendo Switch quest'anno (Di martedì 18 agosto 2020) Hades, il rougelike dungeon crawler di Supergiant Games, arriverà su Nintendo Switch quest'anno. Il designer Amir Rao è apparso durante la vetrina del Nintendo Indie World per annunciare l'arrivo del titolo su Nintendo Switch. In Hades impersonerete il principe immortale degli inferi mentre combatterà le forze dell'inferno.Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer insieme ad una finestra di lancio: vedremo infatti Hades all'interno della console ibrida a partire da quest'autunno. Il gioco è attualmente in accesso anticipato sia su Epic Games Store che su Steam.A giugno, Hades ha ricevuto il suo ultimo ... Leggi su eurogamer

