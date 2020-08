Fall Guys si dà alla beneficenza: l'azienda più generosa avrà una skin personalizzata nel gioco (Di martedì 18 agosto 2020) Fall Guys ha rapito il cuore di moltissime società, che suggeriscono skin personalizzate con il loro brand pur di entrare a far parte di questo gioco: abbiamo visto come ad esempio Konami si sia prodigata per creare una serie di skin a tema Metal Gear Solid, per non parlare di Team Fortress che grazie ad un crossover consente ai giocatori di vestirsi da Scout.Data la mole di aziende che spingono ad avere un posticino nel gioco, Mediatonic ha pensato di girare questa disponibilità a favore di un po' di sana beneficenza. Le regole sono molto semplici: come ha spiegato Mediatonic su Twitter, i marchi interessati dovranno donare a SpecialEffect, ente di beneficenza che aiuta le persone con disabilità a giocare ai videogiochi, ... Leggi su eurogamer

Kirinzinhow : RT @amdre_young: Fall Guys é chato pra cacete - Gijon_18 : || 350 seguidores sorteo !! || FALL GUYS || @e_FITNERS - marioto145 : RT @amdre_young: Fall Guys é chato pra cacete - partenopeppe : Venite live per vedere la prima vittoria su Fall Guys di @MarcoBlandolino - Hipsteropoli : RT @JantasOO: Siamo Live su Fall Guys, mia prima partita in assoluto. -