Fadi Fawaz, ex di George Michael arrestato dopo aver colpito le auto con un martello (Di martedì 18 agosto 2020) Fadi Fawaz, l'ex compagno di George Michael che ha trovato il cantante morto nel suo letto il giorno di Natale 2016, è stato arrestato dalla Polizia dopo aver presumibilmente colpito numerose automobili con un martello. Colpisce le auto con un martello, arrestato Fadi Fawaz ex compagno di George Michael Il 47enne è stato filmato da...

