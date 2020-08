Dimenticato per sei ore sullo scuolabus che lo portava all’asilo: bimbo di due anni muore dopo quattro giorni di coma (Di martedì 18 agosto 2020) Era salito sullo scuolabus per andare all’asilo, ma non è mai sceso da lì: l’autista si è Dimenticato della sua presenza a bordo, e il piccolo Nong Kongbin, un bambino thailandese di due anni, è rimasto da solo per sei ore. Quando è stato ritrovato aveva già perso conoscenza: il bambino è morto qualche giorno dopo in ospedale. La vicenda risale allo scorso 11 agosto, ma è stata raccontata dai media locali – e poi ripresa dai giornali britannici come il Mirror e il Sun – lunedì, quando sono stati staccati i macchinari che lo tenevano in vita. È stata la madre, la 26enne Suwapat Yodmanee, a lanciare l’allarme quando si è accorta che nelle foto di gruppo pubblicate dagli insegnanti ... Leggi su ilfattoquotidiano

